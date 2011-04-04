Дюрі-бачі
Знімають 23%?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Доход же облагается. В каком месяце выплачен, по такой ставке и облагается. Какая разница когда был открыт депозит? Те депо, где проценты платились сразу, оказались немного прибыльнее, чем их конкуренты с традиционной выплатой потом. Но то такое.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 13 лют, 2025 11:14
🏦 Оновлений список банків-бандитів і їх комісій при розірванні відносин за ініціативою банку:
➡️ Абанк: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ izibank: 20% не більше 10 тис.грн
➡️ Банк Південний: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Восток: 10% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Власний рахунок: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Приват банк (лише ФОП та компаній): 17% без верхньої межі
➡️ Приват банк (лише VIP клієнти) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
➡️ Unex bank: 20% від суми переказу без верхньої межі
➡️ Альянс банк: 1,5% від суми переказу + 1000 грн але не більше залишку на рахунку (списується щорічно, якщо рахунок незакритий і на ньому є залишок)
Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:32
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