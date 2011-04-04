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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:12
Дюрі-бачі
Знімають 23%?
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Успіх
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:13
Успіх написав:
2. Знімають з усіх депо, які раніше були відкриті, чи лише з нових, які відкриті після 31.12.2024?
Доход же облагается. В каком месяце выплачен, по такой ставке и облагается. Какая разница когда был открыт депозит? Те депо, где проценты платились сразу, оказались немного прибыльнее, чем их конкуренты с традиционной выплатой потом. Но то такое.
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moveton
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:22
Успіх написав:
Знімають 23%?
Так, з мене вже в грудні і січні зняли 18+5% з депозитів відкритих ще до початку активної фази війни.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 13 лют, 2025 11:14
🏦 Оновлений список банків-бандитів і їх комісій при розірванні відносин за ініціативою банку:
➡️ Абанк: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ izibank: 20% не більше 10 тис.грн
➡️ Банк Південний: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Восток: 10% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Власний рахунок: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Приват банк (лише ФОП та компаній): 17% без верхньої межі
➡️ Приват банк (лише VIP клієнти) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
➡️ Unex bank: 20% від суми переказу без верхньої межі
➡️ Альянс банк: 1,5% від суми переказу + 1000 грн але не більше залишку на рахунку (списується щорічно, якщо рахунок незакритий і на ньому є залишок)
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greenozon
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:32
Дюрі-бачі написав:
З першого грудня, знімають тільки при виплаті відсотків, з усіх депозитів.Тіло поки не оподатковують
це вже майже свято
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flysoulfly
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:30
flysoulfly написав:
це вже майже свято
свято буде , це коли ці податки будуть йти людині у залік по пенсії.
а зараз це кролячий налог кулевлоба.
яйцеголовому показалось, що деполюди здатні на більше.
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Goodman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:33
Успіх написав:
Знімають 23%?
звичайне оподаткування пасивного дохіду у вигляді %% по депозиту.
для вас особисто є тема в додатку Монобанку,
там Горох радить надати дакументи і налог буде менший.
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Goodman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:42
Goodman написав: flysoulfly написав:
це вже майже свято
свято буде , це коли ці податки будуть йти людині у залік по пенсії.
а зараз це кролячий налог кулевлоба.
яйцеголовому показалось, що деполюди здатні на більше.
податки на доходи здається в жодній країні не йдуть в пенсію - це йде на утримання державних структур.
а з якого переляку доходу по депозитах не мають оподатковуватися?
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Shaman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:44
Shaman написав:
а з якого переляку доходу по депозитах не мають оподатковуватися?
з якого переляку вони 25 років не оподатковувалися?
кого розстріляти?
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Goodman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:50
Goodman написав: Shaman написав:
а з якого переляку доходу по депозитах не мають оподатковуватися?
з якого переляку вони 25 років не оподатковувалися?
кого розстріляти?
недопрацьовували
халява закінчилась...
цікаво, в США курсові різниці оподатковують?
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Shaman
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