бандити тоже жерти хочуть
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:20
Если так интересно, почему бы не погуглить?
Есть
Если подавать такой доход, как ordinary income, тогда ставка от 10% до 37%.
Есть уточнение
Налог на capital gain - это очень сложная ставка в зависимости от срока инвестиции, наличия супруга(и) и размера этого самого gain.
Т.е., если отвечать кратко: да, облагается.
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