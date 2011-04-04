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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1879188018811882

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:це йде на утримання державних структур.


бандити тоже жерти хочуть
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:20

  Shaman написав:цікаво, в США курсові різниці оподатковують? :lol:

Если так интересно, почему бы не погуглить?
Есть параграф 988:
In general
Except as otherwise provided in this section, any foreign currency gain or loss attributable to a section 988 transaction shall be computed separately and treated as ordinary income or loss (as the case may be

Если подавать такой доход, как ordinary income, тогда ставка от 10% до 37%.

Есть уточнение IRS Publication 525:
Foreign currency transactions. If you have a gain on a personal foreign currency transaction because of changes in exchange rates, you don't have to include that gain in your income unless it's more than $200. If the gain is more than $200, report it as a capital gain.


Налог на capital gain - это очень сложная ставка в зависимости от срока инвестиции, наличия супруга(и) и размера этого самого gain. От 0% до 37%.

Т.е., если отвечать кратко: да, облагается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:55

  greenozon написав:
  Shaman написав:це йде на утримання державних структур.

бандити тоже жерти хочуть

можете ще від 20% до 50% відкидати на бандюків :lol:
Shaman
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