Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Shaman написав:цікаво, в США курсові різниці оподатковують?
Если так интересно, почему бы не погуглить? Есть параграф 988:
In general Except as otherwise provided in this section, any foreign currency gain or loss attributable to a section 988 transaction shall be computed separately and treated as ordinary income or loss (as the case may be
Если подавать такой доход, как ordinary income, тогда ставка от 10% до 37%.
Foreign currency transactions. If you have a gain on a personal foreign currency transaction because of changes in exchange rates, you don't have to include that gain in your income unless it's more than $200. If the gain is more than $200, report it as a capital gain.
Налог на capital gain - это очень сложная ставка в зависимости от срока инвестиции, наличия супруга(и) и размера этого самого gain. От 0% до 37%.
Підкажіть такий нюанс. При переказі по номеру карти з карти ПУМБ на карту моно, ПУМБ у виписці по платежу видав ПІБ отримувача. В той же час при аналогічному переказі з моно на сенс, моно ПІБ отримувача не вказує. Звідки ПУМБ знає дані отримувача?