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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лют, 2025 11:32
moveton написав: Алексей77 написав:
Доброе утро.
СЭП сейчас должен быть без ограничений по сумме так как в постановлении НБУ ограничений по СЭП нет. Но как быть с банками которые прилепили это ограничение к СЭП тоже. Узнавал в привате и МТБ. Говорят ограничения на выход по СЭП 150.000 гривен в месяц так же как и по картам. Нужно вывести достаточно большую сумму своих денег на свой счет в другом банке
Спросить у того конкретного банка, который так обижает клиентов, какие именно в нём есть варианты? Мне пока только Тазик и КредиАгриколь присылали извещения, что и СЭП зарезан. Приват и МТБ ещё помалкивают. Как минимум, согласно Меморандума даже самые упоротые разрешают поднять лимит до подтверждённого месячного дохода. Если такое доход выше той "крупной суммы", то подойдёт. Можно ещё, например, ОВГЗ купить и погасить на еПидтримку в другом банке. А может и исходящий банк разрешает СЭП с меньшими ограничениями, если перевод на тот же ИНН.
Почему только до месячного можно поднять лимит а не например за 3 года? И да горячка ПРивата сказала что по сэп лимит тоже 150 тыс. но типа можно поднять с подтверждением законности
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Додано: Чет 20 лют, 2025 11:46
Алексей77 написав:
Почему только до месячного можно поднять лимит а не например за 3 года?
Это у конкретного банка спрашивать нужно. А нам, видимо, сказать спасибо, что не дневного.
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moveton
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:51
Может, кто-то знает интернет-магазин с мсс 7941 или 7997?
Нужно как-то отоварить деньги по программе "Ветеранский спорт", а ходить в спортзалы возможности нет, бо служба
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