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Алексей77 написав:Доброе утро. СЭП сейчас должен быть без ограничений по сумме так как в постановлении НБУ ограничений по СЭП нет. Но как быть с банками которые прилепили это ограничение к СЭП тоже. Узнавал в привате и МТБ. Говорят ограничения на выход по СЭП 150.000 гривен в месяц так же как и по картам. Нужно вывести достаточно большую сумму своих денег на свой счет в другом банке
Спросить у того конкретного банка, который так обижает клиентов, какие именно в нём есть варианты? Мне пока только Тазик и КредиАгриколь присылали извещения, что и СЭП зарезан. Приват и МТБ ещё помалкивают. Как минимум, согласно Меморандума даже самые упоротые разрешают поднять лимит до подтверждённого месячного дохода. Если такое доход выше той "крупной суммы", то подойдёт. Можно ещё, например, ОВГЗ купить и погасить на еПидтримку в другом банке. А может и исходящий банк разрешает СЭП с меньшими ограничениями, если перевод на тот же ИНН.
Почему только до месячного можно поднять лимит а не например за 3 года? И да горячка ПРивата сказала что по сэп лимит тоже 150 тыс. но типа можно поднять с подтверждением законности
Вже другий місяці діють обмеження на карткові перекази, які були запроваджені меморандумом між банками та платіжними платформами. У цьому відео розповідаємо, що кажуть банки і їх клієнти про ці обмеження, та чи можуть вони бути скасовані.
НБУ зовсім йобобонькнулось. Їм на стільки сподобалося, як вийшло ввести ліміти поза законодавчим полем, що вони тепер хочуть змусити клієнтів "добровільно" відмовитися від банківської таємниці.
З метою зниження зазначених ризиків рекомендуємо під час установлення ділових відносин із клієнтом / подальшого обслуговування додати до умов договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху коштів за рахунками клієнта. Така згода також може бути оформлена як окремий документ.