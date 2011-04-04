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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1880188118821883

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 11:32

  moveton написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро.
СЭП сейчас должен быть без ограничений по сумме так как в постановлении НБУ ограничений по СЭП нет. Но как быть с банками которые прилепили это ограничение к СЭП тоже. Узнавал в привате и МТБ. Говорят ограничения на выход по СЭП 150.000 гривен в месяц так же как и по картам. Нужно вывести достаточно большую сумму своих денег на свой счет в другом банке

Спросить у того конкретного банка, который так обижает клиентов, какие именно в нём есть варианты? Мне пока только Тазик и КредиАгриколь присылали извещения, что и СЭП зарезан. Приват и МТБ ещё помалкивают. Как минимум, согласно Меморандума даже самые упоротые разрешают поднять лимит до подтверждённого месячного дохода. Если такое доход выше той "крупной суммы", то подойдёт. Можно ещё, например, ОВГЗ купить и погасить на еПидтримку в другом банке. А может и исходящий банк разрешает СЭП с меньшими ограничениями, если перевод на тот же ИНН.

Почему только до месячного можно поднять лимит а не например за 3 года? И да горячка ПРивата сказала что по сэп лимит тоже 150 тыс. но типа можно поднять с подтверждением законности
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 11:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Почему только до месячного можно поднять лимит а не например за 3 года?

Это у конкретного банка спрашивать нужно. А нам, видимо, сказать спасибо, что не дневного.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:51

Может, кто-то знает интернет-магазин с мсс 7941 или 7997?
Нужно как-то отоварить деньги по программе "Ветеранский спорт", а ходить в спортзалы возможности нет, бо служба
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:38

https://nabu.gov.ua/news/spysannia-poda ... ovy-dfs-1/

гулять так гулять!
по крупному )))

люмпен все витерпить :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:18

Свіжий депо-огляд
великі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-260225/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:32



Вже другий місяці діють обмеження на карткові перекази, які були запроваджені меморандумом між банками та платіжними платформами. У цьому відео розповідаємо, що кажуть банки і їх клієнти про ці обмеження, та чи можуть вони бути скасовані.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:47

  greenozon написав:https://nabu.gov.ua/news/spysannia-podatkiv-na-ponad-641-mln-grn-pidozriuyet-sia-ekszastupnyk-golovy-dfs-1/

гулять так гулять!
по крупному )))

люмпен все витерпить :oops:

а подробиці якийсь є? чи бізнес - це терпіла за замовчуванням? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:00

НБУ зовсім йобобонькнулось. Їм на стільки сподобалося, як вийшло ввести ліміти поза законодавчим полем, що вони тепер хочуть змусити клієнтів "добровільно" відмовитися від банківської таємниці.
З метою зниження зазначених ризиків рекомендуємо під час установлення
ділових відносин із клієнтом / подальшого обслуговування додати до умов договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху коштів за рахунками клієнта. Така згода також може бути оформлена як окремий
документ.

https://t.me/walletproua/1475
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:33

ага, очманіли пишні патужні менеджери вкрай!

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Noti ... 2025_16834
greenozon
 
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