Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:53

Вон в привете, моно можно проверить справжність выписки через check gov ua по номеру квитанции, еще в каких-то банках тоже видел - чего б не сделать это стандартом. Ну дбл_блд же. Терпение этого пышного и не очень пышного беспредела под красивой вывеской борьбы с терроризмом и злочинцями даже у оставшихся начинает заканчиваться... Они просто пользуются ситуацией, когда люди вынуждено пользуются услугами их банк.системы для простой физической сохранности своих денег. Что они будут делать когда начнется серьезный отток и банкопад ? Или они думают что вечны и собираются в таких случаях тупо блокировать средства ? А какие запобіжники от злоупотреблений предусмотрел нбу? А я буду знать, что банк А получил /передал данные банку Б и какие данные , и когда? Хочется их послать куда подальше ...Зачем они (банки) вообще занимаются развитием своих дурацких застосунков, повсеместным внедрением р2р через всякие новапэи, розеткапеи, созданием всяких финтех проектов, укрпочтобанков и т.д., если оно с такими нбу-инициативами скоро нафиг никому не нужно будет.