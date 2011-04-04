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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1881188218831884

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:53

klug
Вон в привете, моно можно проверить справжність выписки через check gov ua по номеру квитанции, еще в каких-то банках тоже видел - чего б не сделать это стандартом. Ну дбл_блд же. Терпение этого пышного и не очень пышного беспредела под красивой вывеской борьбы с терроризмом и злочинцями даже у оставшихся начинает заканчиваться... Они просто пользуются ситуацией, когда люди вынуждено пользуются услугами их банк.системы для простой физической сохранности своих денег. Что они будут делать когда начнется серьезный отток и банкопад ? Или они думают что вечны и собираются в таких случаях тупо блокировать средства ? А какие запобіжники от злоупотреблений предусмотрел нбу? А я буду знать, что банк А получил /передал данные банку Б и какие данные , и когда? Хочется их послать куда подальше ...
Зачем они (банки) вообще занимаются развитием своих дурацких застосунков, повсеместным внедрением р2р через всякие новапэи, розеткапеи, созданием всяких финтех проектов, укрпочтобанков и т.д., если оно с такими нбу-инициативами скоро нафиг никому не нужно будет. :roll:
a77
 
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