moveton написав:

Я бы не беспокоился. Полного раскрытия тайны не будет никогда.

, какая длинная истерика от человека, предполагающего, что клиенты банков сплошь законопослушные и с радостью всем интересующимся сами соберут метровой толщины стопку местами небесплатных подтверждающих документов, но сильно огорчатся, если эти документы один банк от другого получит напрямую :mrgreenЗаповедник начисленных процентов по депозитам в ней навсегда поэтому можно не бояться, что в автоматической справке о доходах из налоговой они появятся без специально личной декларации с приложенными справками, которые нужно собрать самостоятельно.