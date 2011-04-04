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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:53
klug
Вон в привете, моно можно проверить справжність выписки через check gov ua по номеру квитанции, еще в каких-то банках тоже видел - чего б не сделать это стандартом. Ну дбл_блд же. Терпение этого пышного и не очень пышного беспредела под красивой вывеской борьбы с терроризмом и злочинцями даже у оставшихся начинает заканчиваться... Они просто пользуются ситуацией, когда люди вынуждено пользуются услугами их банк.системы для простой физической сохранности своих денег. Что они будут делать когда начнется серьезный отток и банкопад ? Или они думают что вечны и собираются в таких случаях тупо блокировать средства ? А какие запобіжники от злоупотреблений предусмотрел нбу? А я буду знать, что банк А получил /передал данные банку Б и какие данные , и когда? Хочется их послать куда подальше ...
Зачем они (банки) вообще занимаются развитием своих дурацких застосунков, повсеместным внедрением р2р через всякие новапэи, розеткапеи, созданием всяких финтех проектов, укрпочтобанков и т.д., если оно с такими нбу-инициативами скоро нафиг никому не нужно будет.
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a77
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:38
a77
, какая длинная истерика от человека, предполагающего, что клиенты банков сплошь законопослушные и с радостью всем интересующимся сами соберут метровой толщины стопку местами небесплатных подтверждающих документов, но сильно огорчатся, если эти документы один банк от другого получит напрямую
Я бы не беспокоился. Полного раскрытия тайны не будет никогда. Заповедник начисленных процентов по депозитам в ней навсегда поэтому можно не бояться, что в автоматической справке о доходах из налоговой они появятся без специально личной декларации с приложенными справками, которые нужно собрать самостоятельно.
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moveton
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:20
moveton написав:a77
, какая длинная истерика от человека, предполагающего, что клиенты банков сплошь законопослушные и с радостью всем интересующимся сами соберут метровой толщины стопку местами небесплатных подтверждающих документов, но сильно огорчатся, если эти документы один банк от другого получит напрямую :mrgreen Я бы не беспокоился. Полного раскрытия тайны не будет никогда.
Заповедник начисленных процентов по депозитам в ней навсегда поэтому можно не бояться, что в автоматической справке о доходах из налоговой они появятся без специально личной декларации с приложенными справками, которые нужно собрать самостоятельно.
Мне бы ваш оптимизм.
Особенно насчет 'никогда'.
Им главное начать процес.
Да, а потом годик-два-три и ... "єдиний державний реєстр даних фізичних осіб-клієнтів БС України". І херушкі ви купите в разних банках валютушку и сделаете переводики себе же более чем на 50к в месяц и 200 на депо / 150к перевода и т.д и т.п. Всего в месяц (если к тому времени еще не уменьшат лимиты)
Без справочки не положено
И вообще, что-то мы не видим в базе ваших війково-облікових документів..., хоть вы и женщина и вам 18 лет
Всьо нормально, падаем
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a77
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:34
a77 написав:
херушкі ви купите в разних банках валютушку
Я всё же написал конкретно на что тайну не откроют никогда. Это была не покупка валюты. Справки могут (и всегда могли) в любой момент начать требовать на что угодно, но разговор же не об этом, а о том, что НБУ охренел предложить банкам эти справки запрашивать у соседнего банка самостоятельно, а не гонять за ними самого клиента. Тут согласен, вековые традиции бюрократический волокиты нарушать - это святотатство. Вначале миграционной службе поручили для загран паспорта справку о несудимости из реестра получать самостоятельно, а не отправлять просителя прогуляться в милицию и так оно катится по наклонной.
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moveton
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