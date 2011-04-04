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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:53
klug
Вон в привете, моно можно проверить справжність выписки через check gov ua по номеру квитанции, еще в каких-то банках тоже видел - чего б не сделать это стандартом. Ну дбл_блд же. Терпение этого пышного и не очень пышного беспредела под красивой вывеской борьбы с терроризмом и злочинцями даже у оставшихся начинает заканчиваться... Они просто пользуются ситуацией, когда люди вынуждено пользуются услугами их банк.системы для простой физической сохранности своих денег. Что они будут делать когда начнется серьезный отток и банкопад ? Или они думают что вечны и собираются в таких случаях тупо блокировать средства ? А какие запобіжники от злоупотреблений предусмотрел нбу? А я буду знать, что банк А получил /передал данные банку Б и какие данные , и когда? Хочется их послать куда подальше ...
Зачем они (банки) вообще занимаются развитием своих дурацких застосунков, повсеместным внедрением р2р через всякие новапэи, розеткапеи, созданием всяких финтех проектов, укрпочтобанков и т.д., если оно с такими нбу-инициативами скоро нафиг никому не нужно будет.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:38
a77
, какая длинная истерика от человека, предполагающего, что клиенты банков сплошь законопослушные и с радостью всем интересующимся сами соберут метровой толщины стопку местами небесплатных подтверждающих документов, но сильно огорчатся, если эти документы один банк от другого получит напрямую
Я бы не беспокоился. Полного раскрытия тайны не будет никогда. Заповедник начисленных процентов по депозитам в ней навсегда поэтому можно не бояться, что в автоматической справке о доходах из налоговой они появятся без специально личной декларации с приложенными справками, которые нужно собрать самостоятельно.
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moveton
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:20
moveton написав:a77
, какая длинная истерика от человека, предполагающего, что клиенты банков сплошь законопослушные и с радостью всем интересующимся сами соберут метровой толщины стопку местами небесплатных подтверждающих документов, но сильно огорчатся, если эти документы один банк от другого получит напрямую :mrgreen Я бы не беспокоился. Полного раскрытия тайны не будет никогда.
Заповедник начисленных процентов по депозитам в ней навсегда поэтому можно не бояться, что в автоматической справке о доходах из налоговой они появятся без специально личной декларации с приложенными справками, которые нужно собрать самостоятельно.
Мне бы ваш оптимизм.
Особенно насчет 'никогда'.
Им главное начать процес.
Да, а потом годик-два-три и ... "єдиний державний реєстр даних фізичних осіб-клієнтів БС України". І херушкі ви купите в разних банках валютушку и сделаете переводики себе же более чем на 50к в месяц и 200 на депо / 150к перевода и т.д и т.п. Всего в месяц (если к тому времени еще не уменьшат лимиты)
Без справочки не положено
И вообще, что-то мы не видим в базе ваших війково-облікових документів..., хоть вы и женщина и вам 18 лет
Всьо нормально, падаем
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:34
a77 написав:
херушкі ви купите в разних банках валютушку
Я всё же написал конкретно на что тайну не откроют никогда. Это была не покупка валюты. Справки могут (и всегда могли) в любой момент начать требовать на что угодно, но разговор же не об этом, а о том, что НБУ охренел предложить банкам эти справки запрашивать у соседнего банка самостоятельно, а не гонять за ними самого клиента. Тут согласен, вековые традиции бюрократический волокиты нарушать - это святотатство. Вначале миграционной службе поручили для загран паспорта справку о несудимости из реестра получать самостоятельно, а не отправлять просителя прогуляться в милицию и так оно катится по наклонной.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:14
moveton написав: a77 написав:
херушкі ви купите в разних банках валютушку
Я всё же написал конкретно на что тайну не откроют никогда. Это была не покупка валюты. Справки могут (и всегда могли) в любой момент начать требовать на что угодно, но разговор же не об этом, а о том, что НБУ охренел предложить банкам эти справки запрашивать у соседнего банка самостоятельно, а не гонять за ними самого клиента.
Тут согласен, вековые традиции бюрократический волокиты нарушать - это святотатство. Вначале миграционной службе поручили для загран паспорта справку о несудимости из реестра получать самостоятельно, а не отправлять просителя прогуляться в милицию и так оно катится по наклонной.
Ну кому как.
Мне лично при затребовании справки предпочтительнее самому честно выгрузить ее из выбранного мною банка в том объеме, который я посчитаю нужным, затем предоставить.
А не давать по дефолту каким-то королям из отделов фин.мона какого-то банка с одним отделением по сути полное разрешение шарится во всех моих других счетах "пока они наконец не найдут нужное". Я тогда хочу знать, кто конкретно, когда, где, кому, зачем конкретно передавал мои банк.данные. Это будет? Нет, не будет. Как обычно клиент - лошара. не нравится подход? - разрывай ділові стосунки (если получится ) )
Потому что одним банкам у меня больше доверия, а другим меньше доверия, иногда на грани; или я не хочу чтоб банк А знал, что у меня условно два депозита в банке Б, а не один, и потом использовал эту информацию как-либо (даже лишний назойливый спам не слал с переманиванием на свой более выгодный депозит); - имею право не хотеть этого? - имею, точнее, уже скорее не имею.
Возвращаясь к справке: если нужно, могу даже подъехать и лично положить на стол в обслуживающее отделение, отвечая за каждую цифру, или предоставить в иной способ, оговоренный мною с конкретным банком. И пусть проверяют справжність и подлинность доступными на сегодня способами проверки, которые просто нужно банкам взять и внедрить в свои системы, где этого еще нет. Так , например, как в привате, который дает код и ссылку на специальный сервис. Накуа , спрашивается, сразу такой разгон "...згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку..."?
им только волю дай...
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:42
a77 написав:klug
Вон в привете, моно можно проверить справжність выписки через check gov ua по номеру квитанции, еще в каких-то банках тоже видел - чего б не сделать это стандартом. Ну дбл_блд же. Терпение этого пышного и не очень пышного беспредела под красивой вывеской борьбы с терроризмом и злочинцями даже у оставшихся начинает заканчиваться... Они просто пользуются ситуацией, когда люди вынуждено пользуются услугами их банк.системы для простой физической сохранности своих денег. Что они будут делать когда начнется серьезный отток и банкопад ? Или они думают что вечны и собираются в таких случаях тупо блокировать средства ? А какие запобіжники от злоупотреблений предусмотрел нбу? А я буду знать, что банк А получил /передал данные банку Б и какие данные , и когда? Хочется их послать куда подальше ...
Зачем они (банки) вообще занимаются развитием своих дурацких застосунков, повсеместным внедрением р2р через всякие новапэи, розеткапеи, созданием всяких финтех проектов, укрпочтобанков и т.д., если оно с такими нбу-инициативами скоро нафиг никому не нужно будет.
в оригіналі листа мова йде про юросіб (почитайте, там використовують терміни суб'єкт господарювання і господарська діяльність) і їхні документи. Платіжні інструкції юросіб ніяких QR і колів для check.gov.ua не містять
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Додано: Суб 08 бер, 2025 16:06
24589 написав:
в оригіналі листа мова йде про юросіб (почитайте, там використовують терміни суб'єкт господарювання і господарська діяльність) і їхні документи. Платіжні інструкції юросіб ніяких QR і колів для check.gov.ua не містять
Так, дійсно, читав, згадують у документі здебільшого про суб'єктів господарювання, господарську діяльність, вказують приклади підробки ними документів і таке інше.
Але чомусь в "рекомендаціях" банкам прописують загальне "клієнт" без явної вказівки чи то застосовувати щодо юридичних (/фіз.осіб.підприємців), чи то щодо звичайних фізичних осіб.
З метою зниження зазначених ризиків рекомендуємо під час установлення
ділових відносин із клієнтом / подальшого обслуговування додати до умов
договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської
таємниці іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху коштів за
рахунками клієнта. Така згода також може бути оформлена як окремий
документ.
З урахуванням вищезазначеного також рекомендуємо таке:
доопрацювати внутрішні процедури / порядки щодо визначення випадків,
що потребують перевірки / підтвердження наданої клієнтом інформації /
документів;
провести відповідні навчання працівників, залучених до проведення
первинного фінансового моніторингу, у тому числі працівників, які
обслуговують клієнтів. Таке навчання має включати інформування працівників
про відповідальність за участь у підробленні документів.
У разі підозри щодо надання клієнтом підроблених документів
рекомендуємо таке:
звертатися до відповідних органів / установ для підтвердження або
спростування підозри;
використовувати інші відкриті джерела інформації2;
звертатися до іншого банку, у якому клієнт має відкриті рахунки, із метою
підтвердження отриманих від клієнта даних.
У разі отримання запиту від іншого банку рекомендуємо, якщо немає згоди
на розкриття банківської таємниці, оперативно отримувати відповідний дозвіл
клієнта та надати інформацію, що запитується. (Ну , хоч ,начебто,
вказують, що саме запитують)
...
Хз, як завжди текст написано трохи .., як казав один діяч.
А банки будуть як завжди кожний по-своєму інтерпретувати .
Зазвичай, буквоїди-юристи повинні прописувати явно подібні деталі.
Треба слідкувати за оновленнями Дкбо чи то адресних викликів у віділення для підписання додаткової цидули.
Одне поки точно зрозуміло - тихесенько підкрадаються під начебто благімі намєрєніямі ... .
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