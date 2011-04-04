Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:14

moveton написав: a77 написав: херушкі ви купите в разних банках валютушку херушкі ви купите в разних банках валютушку

Я всё же написал конкретно на что тайну не откроют никогда. Это была не покупка валюты. Справки могут (и всегда могли) в любой момент начать требовать на что угодно, но разговор же не об этом, а о том, что НБУ охренел предложить банкам эти справки запрашивать у соседнего банка самостоятельно, а не гонять за ними самого клиента. Тут согласен, вековые традиции бюрократический волокиты нарушать - это святотатство. Вначале миграционной службе поручили для загран паспорта справку о несудимости из реестра получать самостоятельно, а не отправлять просителя прогуляться в милицию и так оно катится по наклонной. Я всё же написал конкретно на что тайну не откроют никогда. Это была не покупка валюты. Справки могут (и всегда могли) в любой момент начать требовать на что угодно, но разговор же не об этом, а о том, что НБУТут согласен, вековые традиции бюрократический волокиты нарушать - это святотатство. Вначале миграционной службе поручили для загран паспорта справку о несудимости из реестра получать самостоятельно, а не отправлять просителя прогуляться в милицию и так оно катится по наклонной.

Ну кому как.Мне лично при затребовании справки предпочтительнее самому честно выгрузить ее из выбранного мною банка в том объеме, который я посчитаю нужным, затем предоставить.А не давать по дефолту каким-то королям из отделов фин.мона какого-то банка с одним отделением по сути полное разрешение шарится во всех моих других счетах "пока они наконец не найдут нужное". Я тогда хочу знать, кто конкретно, когда, где, кому, зачем конкретно передавал мои банк.данные. Это будет? Нет, не будет. Как обычно клиент - лошара. не нравится подход? - разрывай ділові стосунки (если получится ) )Потому что одним банкам у меня больше доверия, а другим меньше доверия, иногда на грани; или я не хочу чтоб банк А знал, что у меня условно два депозита в банке Б, а не один, и потом использовал эту информацию как-либо (даже лишний назойливый спам не слал с переманиванием на свой более выгодный депозит); - имею право не хотеть этого? - имею, точнее, уже скорее не имею.Возвращаясь к справке: если нужно, могу даже подъехать и лично положить на стол в обслуживающее отделение, отвечая за каждую цифру, или предоставить в иной способ, оговоренный мною с конкретным банком. И пусть проверяют справжність и подлинность доступными на сегодня способами проверки, которые просто нужно банкам взять и внедрить в свои системы, где этого еще нет. Так , например, как в привате, который дает код и ссылку на специальный сервис. Накуа , спрашивается, сразу такой разгон "...згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку..."?им только волю дай...