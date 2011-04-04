великі банки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:43
Свіжий депо-огляд
великі банки
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:10
Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?
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