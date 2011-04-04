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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1882188318841885

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:43

Свіжий депо-огляд
великі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -13032025/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:10

Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:50

  Hotab написав:Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?

я відкривав як ветеран. До якості обслуговування при відкритті питань немає. Але не користуюсь, бо не знаю, які плюшки це дає. Підводних, відповідно, поки не виявив. Періодично приходить смс з нагадуванням про персмена. Пластик вислали на нову пошту.
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:59

la9
Більшість плюшок все ж при подорожах, особливо закордонних.
Ну і високі ліміти на зняття будь де без %% .
Я завжди юзав преміум від VISA, а тут Мастер, тому якийсь час поюзаю придивлюся, а лише потім закрию преміальну чорну візу від Сенса. А може залишу і її, чим більше валютних карт з безвідсотковим зняттям валюти за кордоном - тим більше можливостей, враховуючи ліміти НБУ
Hotab
 
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