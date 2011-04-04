великі банки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:43
Свіжий депо-огляд
великі банки
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:10
Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:50
я відкривав як ветеран. До якості обслуговування при відкритті питань немає. Але не користуюсь, бо не знаю, які плюшки це дає. Підводних, відповідно, поки не виявив. Періодично приходить смс з нагадуванням про персмена. Пластик вислали на нову пошту.
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:59
la9
Більшість плюшок все ж при подорожах, особливо закордонних.
Ну і високі ліміти на зняття будь де без %% .
Я завжди юзав преміум від VISA, а тут Мастер, тому якийсь час поюзаю придивлюся, а лише потім закрию преміальну чорну візу від Сенса. А може залишу і її, чим більше валютних карт з безвідсотковим зняттям валюти за кордоном - тим більше можливостей, враховуючи ліміти НБУ
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть, які банки можуть пересилати гроші з української карти на карту зарубіжних банків по номеру карти?
приват і пумб тільки, чи є ще?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:39
Cвіжий депо-огляд, малі банки
спостерігається помірний ріст ставок в грн
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:41
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:43
Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%
але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:51
За кредитні? Ну є ж і мін сума. Спробуйте 500 вказати, може там обмеження на переказ до 30Кгрн. Спробуйте не Візу, а МС вказати. Може змінити отримувача, краще на своє ПІБ. Працюйте ))
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