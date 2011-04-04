RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1883188418851886>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:43

Свіжий депо-огляд
великі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -13032025/
greenozon
 
Повідомлень: 16504
З нами з: 01.06.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:10

Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?
Hotab
 
Повідомлень: 14509
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:50

  Hotab написав:Хтось юзає пакет Крафт Блек від Кредо?
Побачив в оглядах, що одна з кращих пропозицій по преміальним пакетам. Знайшов, що для ветеранів окремі плюшки є.
Може які підводні камені є?

я відкривав як ветеран. До якості обслуговування при відкритті питань немає. Але не користуюсь, бо не знаю, які плюшки це дає. Підводних, відповідно, поки не виявив. Періодично приходить смс з нагадуванням про персмена. Пластик вислали на нову пошту.
la9
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 02.07.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:59

la9
Більшість плюшок все ж при подорожах, особливо закордонних.
Ну і високі ліміти на зняття будь де без %% .
Я завжди юзав преміум від VISA, а тут Мастер, тому якийсь час поюзаю придивлюся, а лише потім закрию преміальну чорну візу від Сенса. А може залишу і її, чим більше валютних карт з безвідсотковим зняттям валюти за кордоном - тим більше можливостей, враховуючи ліміти НБУ
Hotab
 
Повідомлень: 14509
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, які банки можуть пересилати гроші з української карти на карту зарубіжних банків по номеру карти?

приват і пумб тільки, чи є ще?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:39

Cвіжий депо-огляд, малі банки
спостерігається помірний ріст ставок в грн

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-190325/
greenozon
 
Повідомлень: 16504
З нами з: 01.06.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:41

  quadro_tony_da написав:Підкажіть, які банки можуть пересилати гроші з української карти на карту зарубіжних банків по номеру карти?

приват і пумб тільки, чи є ще?

+Моно, Глобус, БВР, АхЦент, ГазМяс, Сенс(4% комис)
...і тільки ж у валюті
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:43

Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%

але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:51

  quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%

але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47
За кредитні? Ну є ж і мін сума. Спробуйте 500 вказати, може там обмеження на переказ до 30Кгрн. Спробуйте не Візу, а МС вказати. Може змінити отримувача, краще на своє ПІБ. Працюйте ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:53

Amethyst а хіба є доларові кредитні картки у нас? :D
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1883188418851886>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 267627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 128337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 48973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8077)
21.03.2025 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.