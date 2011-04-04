У нас є валютні картки, на яких ще немає валюти, а клієнт вже перевіряє коміс. Ото воно в овер і малює ))
ще може бути конвертація валют. Краще, щоби валюти карток співпадали, але і тоді можна попасти на ДіСіСі.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:55
У нас є валютні картки, на яких ще немає валюти, а клієнт вже перевіряє коміс. Ото воно в овер і малює ))
ще може бути конвертація валют. Краще, щоби валюти карток співпадали, але і тоді можна попасти на ДіСіСі.
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 21 бер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:58
Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:04
Хм. Не помітив такого. Завжди рахую суму, наприклад, при відправці як 1000/1.009=991.08 і ПУМБа/Глобус списує рівно 1000.
А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.
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