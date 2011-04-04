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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1883188418851886

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:55

  quadro_tony_da написав:Amethyst а хіба є доларові кредитні картки у нас? :D
У нас є валютні картки, на яких ще немає валюти, а клієнт вже перевіряє коміс. Ото воно в овер і малює ))
ще може бути конвертація валют. Краще, щоби валюти карток співпадали, але і тоді можна попасти на ДіСіСі.
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 21 бер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:58

  quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%

але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47


ПУМБ вказує комісію в гривнях. Курс приблизний, тому 10$ = 415грн * 0.009 = 3.73 грн
Eldarien
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:04

  Eldarien написав:
  quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%

але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47


ПУМБ вказує комісію в гривнях. Курс приблизний, тому 10$ = 415грн * 0.009 = 3.73 грн

Хм. Не помітив такого. Завжди рахую суму, наприклад, при відправці як 1000/1.009=991.08 і ПУМБа/Глобус списує рівно 1000.
А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:58

  Amethyst написав:
  Eldarien написав:
  quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%

але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47

бобер це хто?

ПУМБ вказує комісію в гривнях. Курс приблизний, тому 10$ = 415грн * 0.009 = 3.73 грн

Хм. Не помітив такого. Завжди рахую суму, наприклад, при відправці як 1000/1.009=991.08 і ПУМБа/Глобус списує рівно 1000.
А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:59

  Amethyst написав:А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.

бобер це хто?
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:10

БВР
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:18

  24589 написав:
  Amethyst написав:А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.

бобер це хто?

В https://red-forum.com/threads/%D0%9F%D1 ... %B2.33843/ прямо в первом посту же есть.
moveton
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