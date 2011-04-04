Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
quadro_tony_da написав:Amethyst а хіба є доларові кредитні картки у нас?
У нас є валютні картки, на яких ще немає валюти, а клієнт вже перевіряє коміс. Ото воно в овер і малює )) ще може бути конвертація валют. Краще, щоби валюти карток співпадали, але і тоді можна попасти на ДіСіСі.
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 21 бер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%
але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47
ПУМБ вказує комісію в гривнях. Курс приблизний, тому 10$ = 415грн * 0.009 = 3.73 грн
Хм. Не помітив такого. Завжди рахую суму, наприклад, при відправці як 1000/1.009=991.08 і ПУМБа/Глобус списує рівно 1000. А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.
quadro_tony_da написав:Amethyst скинули посилання там ПУМБ пише 0.9%
але я пробую перекинути 10 доларів малює комісію 3.47
бобер це хто?
ПУМБ вказує комісію в гривнях. Курс приблизний, тому 10$ = 415грн * 0.009 = 3.73 грн
Хм. Не помітив такого. Завжди рахую суму, наприклад, при відправці як 1000/1.009=991.08 і ПУМБа/Глобус списує рівно 1000. А от Бобер хімічить з перерахунком коміс з грн в валюту, і там реально виходиТь коміс більше 1% в валюті.