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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:18
а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?
дякую
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Shaman
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