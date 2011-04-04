Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:18
а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?
дякую
Shaman
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Додано: Вів 25 бер, 2025 18:27
Shaman написав:
а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?
дякую
Так, враховується.
Можете на Моні перевірити, стягнувши з нього Пумбой
Amethyst
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Додано: Вів 25 бер, 2025 21:28
Amethyst написав: Shaman написав:
а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?
дякую
Так, враховується.
Можете на Моні перевірити, стягнувши з нього Пумбой
до речі, а де цей ліміт можна побачити?
Shaman
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Додано: Вів 25 бер, 2025 22:11
Shaman написав:
до речі, а де цей ліміт можна побачити?
В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте:
https://mobanking.com.ua/limit/
moveton
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