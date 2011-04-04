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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1884188518861887

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:18

Re: Байки про банки і не тільки....

а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?

дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:27

  Shaman написав:а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?

дякую
Так, враховується.
Можете на Моні перевірити, стягнувши з нього Пумбой :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:28

  Amethyst написав:
  Shaman написав:а хтось знає, якщо гроші з картки стягувати додатком іншого банку, то це в ліміти перерахувань 50/150 т грн на місяць враховується?

дякую
Так, враховується.
Можете на Моні перевірити, стягнувши з нього Пумбой :wink:

до речі, а де цей ліміт можна побачити?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:11

  Shaman написав:до речі, а де цей ліміт можна побачити?

В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте: https://mobanking.com.ua/limit/
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:29

Южаніна Ніна Петрівна

Вчора 269 народних депутатів підтримали в першому читанні законопроект про СТВОРЕННЯ БАНКІВ фінансової інклюзії.
Банки фінансової інклюзії будуть відкриті у поштових відділеннях понад 27000 населених пунктів України та матимуть право надавати банківські послуги на дому (це заборонено для діючих сьогодні банків).
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:27

Ще -1. Залишилося 60 негренят.
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/26/147812022/
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 12:18

  moveton написав:
  Shaman написав:до речі, а де цей ліміт можна побачити?

В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте: https://mobanking.com.ua/limit/

дякую. а у Приваті та ПУМБі?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 12:46

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:до речі, а де цей ліміт можна побачити?

В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте: https://mobanking.com.ua/limit/

дякую. а у Приваті та ПУМБі?


ПУМБ - головна сторінка, у верхньому правому кутку коло з вашими ініціалами, натискаєте і потім прокручуєте донизу, там меню "Ліміти"
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:44

⚡️Завтра закінчується тимчасовий ліміт у 150 тисяч грн на карткові перекази для фізосіб ??? Наче вводили в жовтні на пів року. Тепер ліміт буде більше чи меньше?⚡️
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:08

Re: Байки про банки і не тільки....

novichok написав:️Завтра закінчується тимчасовий ліміт у 150 тисяч грн на карткові перекази для фізосіб ??? Наче вводили в жовтні на пів року. Тепер ліміт буде більше чи меньше?
100тищ
lamal
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