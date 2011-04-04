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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:15
В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)
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Boundless
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:04
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025
Брали участь у голосуванні FinAwards 2025? Поділіться, будь ласка, думками стосовно переможців.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37
Boundless написав:
В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)
а в когось стане 50
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