Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:15
В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)
Boundless
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:04
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇 У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37
Boundless написав:
В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)
а в когось стане 50
Shaman
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:00
Національний банк України
не
продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... i-na-kartu
greenozon
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:18
Ещё бы. Зачем продолжать? Теперь банки это ограничение делают типа добровольно и с песней. Ещё и СЭП в этот счётчик добавляют, а не только P2P. Зато НБУ весь в белом.
moveton
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