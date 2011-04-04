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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1885188618871888

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:15

В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)
Boundless
 
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У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025

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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37

  Boundless написав:В квітні як і був 150 тис, так і залишиться (п2п, сеп)

а в когось стане 50 :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:00

Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... i-na-kartu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:18

  greenozon написав:Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... i-na-kartu

Ещё бы. Зачем продолжать? Теперь банки это ограничение делают типа добровольно и с песней. Ещё и СЭП в этот счётчик добавляют, а не только P2P. Зато НБУ весь в белом.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 01:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:регуляторне обмеження
і ніхто не засудив цю реальну тупню рагулятора :evil:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 06:42

Amethyst Я засудив!
І не тільки цю, ще з два десятка обмежень, вимагань і порушень законів, а також прав і свобод людини. В більшості вони абсурдні, репресивні до простої людини, зате не зачіпають олігархів, власників самих банків й переважно тих, з ким вони наче борються і кого обмежують
Visky
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