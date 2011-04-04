|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:04
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025
Брали участь у голосуванні FinAwards 2025? Поділіться, будь ласка, думками стосовно переможців.
Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37
Додано: Вів 01 кві, 2025 22:00
Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"
Додано: Вів 01 кві, 2025 22:18
Ещё бы. Зачем продолжать? Теперь банки это ограничение делают типа добровольно и с песней. Ещё и СЭП в этот счётчик добавляют, а не только P2P. Зато НБУ весь в белом.
Додано: Сер 02 кві, 2025 01:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 02 кві, 2025 06:42
Amethyst Я засудив!
І не тільки цю, ще з два десятка обмежень, вимагань і порушень законів, а також прав і свобод людини. В більшості вони абсурдні, репресивні до простої людини, зате не зачіпають олігархів, власників самих банків й переважно тих, з ким вони наче борються і кого обмежують
|