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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:04
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У якому банку найкраще брати кредит готівкою — результати FinAwards 2025
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37
Додано: Вів 01 кві, 2025 22:00
Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"
Додано: Вів 01 кві, 2025 22:18
Ещё бы. Зачем продолжать? Теперь банки это ограничение делают типа добровольно и с песней. Ещё и СЭП в этот счётчик добавляют, а не только P2P. Зато НБУ весь в белом.
Додано: Сер 02 кві, 2025 01:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 02 кві, 2025 06:42
Amethyst Я засудив!
І не тільки цю, ще з два десятка обмежень, вимагань і порушень законів, а також прав і свобод людини. В більшості вони абсурдні, репресивні до простої людини, зате не зачіпають олігархів, власників самих банків й переважно тих, з ким вони наче борються і кого обмежують
Додано: Сер 02 кві, 2025 08:48
а, що сильно заважає обмеження? чи не дає можливості необліковану готівку перегоняти? бо ті, кому це реально заважає - це ФОП, які використовуються для оптимізації
Додано: Сер 02 кві, 2025 09:29
У меня всё бабло белое. Но лимит, если хочется выше умолчательного, ставят в размере только среднемесячного дохода, а это уже несколько напрягает потому, что бывают всплески и выше среднего (на то оно и среднее). Ещё и многие банки в него включают СЭП между своими счетами. К счастью, хотя бы Моня пока что между своими позволяет без ограничений.
А что ФОП? Имеется. Можно сказать, что с целью оптимизации налогов. Ему-то ничего и не мешает: на ФОП эти лимиты не распространяются. Но кое-где требуют оплату со счёта именно физика и там как раз большие суммы.
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:58
Ще 1 банк пішов "во всє тяжкіє"....
❗️Таском вводить "комісію за фінмон" з 01.05.2025
➡️ 20% але не більше 30 тис . грн при розірванні відносин за ініціативою банку.
🏦 перелік банків і їх тарифи на розірвання відносин:
➡️ А банк: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ izibank: 20% але не більше 30 тис.грн
➡️ Банк Південний: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Восток: 10% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Власний рахунок: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Приват банк (лише для рахунків ФОП та компаній): 17% без верхньої межі
➡️ Приват банк (лише для VIP клієнтів) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
➡️ Unex bank: 20% від суми переказу без верхньої межі
➡️ Альянс банк: 1,5% від суми переказу + 1000 грн але не більше залишку на рахунку (списується щорічно, якщо рахунок незакритий і на ньому є залишок)
➡️ Таскомбанк: 20% але не більше 30 000 грн ( починаючи з 01.05.2025)
(с) тг канал валлет про
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