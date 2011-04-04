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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1886188718881889

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Приват банк (лише для рахунків ФОП та компаній): 17% без верхньої межі

А ещё можно заглянуть не только в телеграм и там прочитать:
Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику
17% від суми коштів, що були на рахунку(ах) клієнта на 31-й день від дня спрямування повідомлення клієнту про розірвання договору та закриття рахунку

Т.е. 17% есть, но несколько за другое. Если вывести всё за месяц после уведомления, то 17% будут с нуля. Может, конечно, есть и ещё какие-то 17%, но не нашёл.

  greenozon написав:Приват банк (лише для VIP клієнтів) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.

В Привате VIPы настолько суровы, что разрывают отношения ежемесячно? :o
moveton
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