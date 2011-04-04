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Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% від суми коштів, що були на рахунку(ах) клієнта на 31-й день від дня спрямування повідомлення клієнту про розірвання договору та закриття рахунку
Т.е. 17% есть, но несколько за другое. Если вывести всё за месяц после уведомления, то 17% будут с нуля. Может, конечно, есть и ещё какие-то 17%, но не нашёл.
greenozon написав:Приват банк (лише для VIP клієнтів) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
В Привате VIPы настолько суровы, что разрывают отношения ежемесячно?
veron написав:А як цей ліміт збільшити? Бо мені в Монобанку нарахували лише 50 000 гривень, а цієї суми може не хватити.
Так, как написано в Меморандуме: отправить доки о доходах в поддержку банка. Они посмотрят и по банкозависимой (у Сенса вообще секретная) формуле вычислят новый лимит. У Мони это всё в Телеграм чате делается.