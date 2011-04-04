Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% від суми коштів, що були на рахунку(ах) клієнта на 31-й день від дня спрямування повідомлення клієнту про розірвання договору та закриття рахунку
Т.е. 17% есть, но несколько за другое. Если вывести всё за месяц после уведомления, то 17% будут с нуля. Может, конечно, есть и ещё какие-то 17%, но не нашёл.
greenozon написав:Приват банк (лише для VIP клієнтів) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
В Привате VIPы настолько суровы, что разрывают отношения ежемесячно?
veron написав:А як цей ліміт збільшити? Бо мені в Монобанку нарахували лише 50 000 гривень, а цієї суми може не хватити.
Так, как написано в Меморандуме: отправить доки о доходах в поддержку банка. Они посмотрят и по банкозависимой (у Сенса вообще секретная) формуле вычислят новый лимит. У Мони это всё в Телеграм чате делается.
Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?
Если прям банк нужен, то, вроде, только Revolut и тот только-только физикам разрешать стал, а бизнес-аккаунт не открыть. По кипрским банкам пишут, что нужно с представителем в Киеве вживую встречаться. Так что сам бы с интересом узнал про хоть один банк или хотя бы платёжную систему, где можно удалённо долларовый счёт для ФОП открыть. Есть, конечно, Payoneer, но там полный звездец и с вариантами на него перевести и с комисами.