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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1887188818891890>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Приват банк (лише для рахунків ФОП та компаній): 17% без верхньої межі

А ещё можно заглянуть не только в телеграм и там прочитать:
Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику
17% від суми коштів, що були на рахунку(ах) клієнта на 31-й день від дня спрямування повідомлення клієнту про розірвання договору та закриття рахунку

Т.е. 17% есть, но несколько за другое. Если вывести всё за месяц после уведомления, то 17% будут с нуля. Может, конечно, есть и ещё какие-то 17%, но не нашёл.

  greenozon написав:Приват банк (лише для VIP клієнтів) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.

В Привате VIPы настолько суровы, что разрывают отношения ежемесячно? :o
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:28

  greenozon написав:Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту"

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... i-na-kartu
може то 1-квітневий жарт, День дУрня ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:02

  moveton написав:
  Shaman написав:до речі, а де цей ліміт можна побачити?

В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте: https://mobanking.com.ua/uk/limit/


А як цей ліміт збільшити?
Бо мені в Монобанку нарахували лише 50 000 гривень, а цієї суми може не хватити.
veron
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:26

  veron написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:до речі, а де цей ліміт можна побачити?

В каждом приложении по-разному. У Мони это пункт под списком операций по карте: https://mobanking.com.ua/uk/limit/


А як цей ліміт збільшити?
Бо мені в Монобанку нарахували лише 50 000 гривень, а цієї суми може не хватити.
Ну якщо є офіцдохід, то постукати у Саппорт і надати доки про це
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:28

  veron написав:А як цей ліміт збільшити?
Бо мені в Монобанку нарахували лише 50 000 гривень, а цієї суми може не хватити.

Так, как написано в Меморандуме: отправить доки о доходах в поддержку банка. Они посмотрят и по банкозависимой (у Сенса вообще секретная) формуле вычислят новый лимит. У Мони это всё в Телеграм чате делается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:29

наш коханий банківський олігархат, знайомимось

:arrow:

https://youcontrol.com.ua/data-research ... vlasnykiv/

[url]https://youcontrol.com.ua/data-research/analiz-bankiv-v-ukrayini-aktyvy-na-3,4-trln-hrn,-vlasnyky-ta-zv’iazky-z-publichnymy-diiachamy/[/url]
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 15:57

Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:35

Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:47

  Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Если прям банк нужен, то, вроде, только Revolut и тот только-только физикам разрешать стал, а бизнес-аккаунт не открыть. По кипрским банкам пишут, что нужно с представителем в Киеве вживую встречаться. Так что сам бы с интересом узнал про хоть один банк или хотя бы платёжную систему, где можно удалённо долларовый счёт для ФОП открыть. Есть, конечно, Payoneer, но там полный звездец и с вариантами на него перевести и с комисами.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:00

moveton
Револют українцям нові не відкриває



Доречі рекомендую канал
Нечасто нові випуски, але все цікаве.
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