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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 кві, 2025 21:08
moveton В Пайонірі є. Вхід $ 1%, інші валюти зі списку - 0%. З нього наче через крипту вивід десь сумарно у 2% виходить.
Колись на форумі називались фізичні банки, але не пам'ятаю які. Здається, латвійський якийсь був. В Туреччині є такі?
По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення
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Visky
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:40
Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?
Genome
Буде литовський айбан, можна випустити цифрову картку або фізичну (тільки доставка лише по ЄС, але якщо є кому переслати то теж варіант).
З України поповнення в євро від 0.9%
Вже звідти сепа перекази по 1 євро.
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Faceless
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:48
не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев
взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.
його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня
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Shaman
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