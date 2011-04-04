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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1887188818891890

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:08

moveton В Пайонірі є. Вхід $ 1%, інші валюти зі списку - 0%. З нього наче через крипту вивід десь сумарно у 2% виходить.
Колись на форумі називались фізичні банки, але не пам'ятаю які. Здається, латвійський якийсь був. В Туреччині є такі?
По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Genome
Буде литовський айбан, можна випустити цифрову картку або фізичну (тільки доставка лише по ЄС, але якщо є кому переслати то теж варіант).
З України поповнення в євро від 0.9%
Вже звідти сепа перекази по 1 євро.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:48

  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.

його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:24

  Shaman написав:
  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.

його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня :lol:



правда очі коле?
чи ви шістка щіпача?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:28

як розграбовують бюджет країни

greenozon
 
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