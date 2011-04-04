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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1888188918901891>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:08

moveton В Пайонірі є. Вхід $ 1%, інші валюти зі списку - 0%. З нього наче через крипту вивід десь сумарно у 2% виходить.
Колись на форумі називались фізичні банки, але не пам'ятаю які. Здається, латвійський якийсь був. В Туреччині є такі?
По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Genome
Буде литовський айбан, можна випустити цифрову картку або фізичну (тільки доставка лише по ЄС, але якщо є кому переслати то теж варіант).
З України поповнення в євро від 0.9%
Вже звідти сепа перекази по 1 євро.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:48

  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.

його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:24

  Shaman написав:
  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.

його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня :lol:



правда очі коле?
чи ви шістка щіпача?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:28

як розграбовують бюджет країни

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 04:47

  Faceless написав:
Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Genome

Zen, Genome, Paysera - это хорошие и всем известные штуки, но не банки, а финкомпании (другими словами: платёжные системы). Поэтому я и акцентировал, что человеку нужен именно банк.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 05:03

  Hotab написав:Револют українцям нові не відкриває

Надо же, как он туда-сюда... Именно счета, кстати, открывает, если уже клиент. Вон тыкнул добавить в фунтах - добавился. И даже удалить его низя :oops: Это совсем не то, что было в 2022м, когда весь функционал отваливался, если не доказал, что уже уехал. Ну а тем, кто опять не успел зарегистрироваться, видимо, ждать третьего пришествия Революта.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:33

Re: Байки про банки і не тільки....

moveton написав:
  Faceless написав:
Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Genome

Zen, Genome, Paysera - это хорошие и всем известные штуки, но не банки, а финкомпании (другими словами: платёжные системы). Поэтому я и акцентировал, что человеку нужен именно банк.

Так, фінкомпанії, але принаймні з Геном ви підпадаєте під гарантії типу литовського ФГВФО, маєте повноцінний IBAN в принципі цілком аналогічний банківському.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:32

  Faceless написав:Так, фінкомпанії, але принаймні з Геном ви підпадаєте під гарантії типу литовського ФГВФО, маєте повноцінний IBAN в принципі цілком аналогічний банківському.

А где это про такие гарантии написано? Про Paysera я ещё где-то находил её заявления, что мы не банк и ничего не отдадим, но наше банкротство крайне маловероятно потому, что за нами присматривают, деньги клиентов лежат отдельно от денег компании и т.п. Про Genome я и такого не вижу.

Ну а так не спорю, что аналог банка. Такой себе. Например, я так понял, что и Genome физикам счёт только в евро открывает. Деньги переводить можно. Что редкость: эти двое разрешают на счёт физика получать доход украинского ФОП и бизнесаккаунт для этого не требуется (а бизнес-аккаунт, небось, для компании из Украины и там не открыть). Но всё же не банк. Наверное, это важно, раз счёт был нужен в банке, а не для перевода денег.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:13

  moveton написав:
  Faceless написав:
Visky написав:Прошу підказати в яких іноземних банках можна відкрити дистанційно рахунок по укр. документах?

Genome

Zen, Genome, Paysera - это хорошие и всем известные штуки, но не банки, а финкомпании (другими словами: платёжные системы). Поэтому я и акцентировал, что человеку нужен именно банк.
Яка приблизно комісія виходить по Zen, Genome, Paysera, Revolut при зарахуванні Є i $ від закордонного платника і зняттям в Україні, якщо не на пряму, то через крипту, хто вигідніший?
Й по реальних банках: були Кіпр, Туреччина, Латвія, все чи є можливість? Наче в Латвії ті банки ліквідовані, Кіпр - бар'єр по сумі, Туреччина наче можна лише фізично, проте може ще є?
По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення
Visky
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