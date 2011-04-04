Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев
взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.
його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня
правда очі коле? чи ви шістка щіпача?
якщо ви з відкритим ротом слухаєте невігласа - то хто вам лікар?