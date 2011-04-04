Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:57

Visky написав: Яка приблизно комісія виходить по Zen, Genome, Paysera, Revolut при зарахуванні Є i $ від закордонного платника і зняттям в Україні, якщо не на пряму, то через крипту, хто вигідніший? Яка приблизно комісія виходить по Zen, Genome, Paysera, Revolut при зарахуванні Є i $ від закордонного платника і зняттям в Україні, якщо не на пряму, то через крипту, хто вигідніший?

Visky написав: По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення

Там огромные простыни с тарифами. Комиссии очень разные в зависимости от применяемых способов. Zen и Paysera через P2P в Бинансе типа без комиссий, но говорят, что аккаунт от такого в блок уйдёт быстро. Я черезвременами гоняю. Берёт 3 евро за входящий SEPA (как я понял, потому, что TARGET2) и 0.30 евро за исходящий. В Украину там есть спецвариант на Приват за 1.5%, но никто не запрещает делать SEPA или SWIFT на любой украинский банк. Если считать прям кумулятивный комис до стадии обнала, то это ещё и на украинской стороне сильно банкозависимо. В других системах конкретно выбранный способ может быть и дешевле. Например, у Zen я не помню пункта о комисе за входящий платёж, но про него свистели, что за оплату предпринимательской деятельности на нём блочат, поэтому я не связывался. Genome плюс-минус то же самое и абонка. Не увидел в нём смысла перед Paysera, если карта не нужна. Но, повторяю, это очень зависит от того, что делать. Может абонка и оправдается.Я просто набирал в гугле "Украина открыть счет на Кипре" и подобное. Там море ссылок и с упоминанием, что можно и удалённо. Про суммы на поверхности ничего. Где именно читал про необходимость встречи в Киеве уже не скажу.