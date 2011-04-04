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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1888188918901891

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:36

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

взяв десь зі стелі цифру 24 млн населення, й вже від неї маніпулює. в 2025 році в нього з України їдуть лише через дії чиновників (може в нього війна закінчилася). проблеми з демографією в Японії та Кореї - напевне не чув, й ці проблеми складніші, ніж він думає.

його особисті перли про економіку - "що банки забрали гроші з економіки" та "про зростання ЗВР - це Пишний вкрав гроші" - це навіть не безграмотність, це просто маячня :lol:

правда очі коле?
чи ви шістка щіпача?

якщо ви з відкритим ротом слухаєте невігласа - то хто вам лікар? ;)

маячня - це не правда :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:57

  Visky написав:Яка приблизно комісія виходить по Zen, Genome, Paysera, Revolut при зарахуванні Є i $ від закордонного платника і зняттям в Україні, якщо не на пряму, то через крипту, хто вигідніший?

Там огромные простыни с тарифами. Комиссии очень разные в зависимости от применяемых способов. Zen и Paysera через P2P в Бинансе типа без комиссий, но говорят, что аккаунт от такого в блок уйдёт быстро. Я через Paysera временами гоняю. Берёт 3 евро за входящий SEPA (как я понял, потому, что TARGET2) и 0.30 евро за исходящий. В Украину там есть спецвариант на Приват за 1.5%, но никто не запрещает делать SEPA или SWIFT на любой украинский банк. Если считать прям кумулятивный комис до стадии обнала, то это ещё и на украинской стороне сильно банкозависимо. В других системах конкретно выбранный способ может быть и дешевле. Например, у Zen я не помню пункта о комисе за входящий платёж, но про него свистели, что за оплату предпринимательской деятельности на нём блочат, поэтому я не связывался. Genome плюс-минус то же самое и абонка. Не увидел в нём смысла перед Paysera, если карта не нужна. Но, повторяю, это очень зависит от того, что делать. Может абонка и оправдается.

  Visky написав:По Кіпру чи є зараз представник в Україні і який банк, є де про це почитати? Я пам'ятаю, що вони відкривали лише при дуже великих сумах вкладення

Я просто набирал в гугле "Украина открыть счет на Кипре" и подобное. Там море ссылок и с упоминанием, что можно и удалённо. Про суммы на поверхности ничего. Где именно читал про необходимость встречи в Киеве уже не скажу.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:Яка приблизно комісія виходить по Zen, Genome, Paysera, Revolut при зарахуванні Є i $ від закордонного платника і зняттям в: Україні, Єврозоні,
С Революта платеж по SEPA бесплатный. В Украине его могут принять три банка - Моно, А-шка и Кредо. Если нужны наличные, то через депо их можно бесплатно снять (у А-шки от 1-го месяца). Или сразу - по тарифам карты (0,9% - 1%).
Кроме того, карточный курс покупки порой бывает относительно неплохой (например, сейчас у Мони 46,40) - тогда вообще все просто с выводом.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кащей написав:С Революта платеж по SEPA бесплатный

Но есть нюанс. Если систематически принимать и тут же бесплатно отсылать, то приходит письмо счастья о том, что для самого Революта перевод всё таки не бесплатен и поэтому не соблаговолит ли клиент, если хочет остаться клиентом, деньги на счёте месяцок держать, чтобы Револют с него имел доходы, а не только расходы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Но есть нюанс. Если систематически принимать и тут же бесплатно отсылать, то приходит письмо счастья о том, что для самого Революта перевод всё таки не бесплатен и поэтому не соблаговолит ли клиент, если хочет остаться клиентом, деньги на счёте месяцок держать, чтобы Револют с него имел доходы, а не только расходы.
Насколько систематически? Мне пока не приходило. Правда, я не все отсылаю, часть трачу непосредственно с революционных карт и счетов. Ну и еще, может, на обмене валют Револют с меня имеет какой-то клочок шерсти.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:29

  Кащей написав:Насколько систематически? Мне пока не приходило. Правда, я не все отсылаю, часть трачу непосредственно с революционных карт и счетов. Ну и еще, может, на обмене валют Револют с меня имеет какой-то клочок шерсти.

А кто его знает? Это ж не официально даже. Просто видел такой отзыв от любителя каждый месяц закидывать из Украины и тут же дальше отсылать в IBKR или ещё куда. Т.е. явно чисто убыточный клиент. Если траты с карт и ещё и валютообмен, то я думаю, что не удивительно, что не жалуется.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57

  Shaman написав:
  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

Есть проверка: в Раде стали болтать, что нужно количество депутатов сократить с 450 до 300 потому, что население уменьшилось. Значит таки вымираем, но всё таки не на половину, а только на треть.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:21

  moveton написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:Україна вимирає... шаленими темпами, сумно :(

https://youtu.be/jN7fxZyxXuo

не тягніть сюди Себастьяновича. він абсолютно безграмотний в економічних питаннях. наче відео про демографію, а винні все одно Пишний та Гетьманцев :D

Есть проверка: в Раде стали болтать, что нужно количество депутатов сократить с 450 до 300 потому, что население уменьшилось. Значит таки вымираем, но всё таки не на половину, а только на треть.

Об этом болтают уже больше 10 лет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Об этом болтают уже больше 10 лет.

Всеукраїнський референдум від 16 квітня 2000 р. про «зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300»
"ЗА" було подано більшість (81,91%) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Об этом болтают уже больше 10 лет.

Всеукраїнський референдум від 16 квітня 2000 р. про «зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300»
за було подано більшість (81,91% громадян України) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

И славно. Значит уже тогда вымерли. Задолго до Гетьманцева. Расходимся.
moveton
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