Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:33
«Сіра зона» на 80 млрд грн. Після введення лімітів на грошові перекази їхній обсяг в Україні впав одразу на третину — НБУ
Після введення лімітів на перекази до 150 тис. грн обсяги переказів коштів з картки на картку в Україні знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
нічого так обсяги
Shaman
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:40
Но это только "«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», — пояснив Олійник" Возможно, стали лучше пояснять
moveton
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:47
питання - останнім часом в ЗМІ почали писати таке
Податкова контролюватиме перекази українців: кому приготуватись до штрафів та санкцій
З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України почала автоматично відстежувати банківські перекази громадян, які отримують кошти за продаж товарів в інтернеті. Це стало новим етапом у контролі за тіньовою комерцією та несплаченими податками.
хтось знає, про що йде мова?.. як саме?
Shaman
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:16
Shaman написав:
нічого так обсяги
А ещё
Вперше за 7 років обсяг транзакцій стейблкойнів перевищив обсяг платежів Visa
. Вот куда украинские теневики ломанулись вместо карт, чем добавили транзакций на 7 трлн $.
moveton
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:42
Shaman написав:
хтось знає, про що йде мова?.. як саме
так це ж було вже (с). OLX, Нова пошта та інші почали зливати дані про всі платежі через їх системи
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:50
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
хтось знає, про що йде мова?.. як саме
так це ж було вже (с). OLX, Нова пошта та інші почали зливати дані про всі платежі через їх системи
але ж p2p чи перекази - поки наше все
Shaman
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