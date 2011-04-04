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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1888188918901891

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:33

Re: Байки про банки і не тільки....

«Сіра зона» на 80 млрд грн. Після введення лімітів на грошові перекази їхній обсяг в Україні впав одразу на третину — НБУ
Після введення лімітів на перекази до 150 тис. грн обсяги переказів коштів з картки на картку в Україні знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

нічого так обсяги
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:40

  Shaman написав:«Сіра зона» на 80 млрд грн. Після введення лімітів на грошові перекази їхній обсяг в Україні впав одразу на третину — НБУ
Після введення лімітів на перекази до 150 тис. грн обсяги переказів коштів з картки на картку в Україні знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

нічого так обсяги

Но это только "«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», — пояснив Олійник" Возможно, стали лучше пояснять :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:47

Re: Байки про банки і не тільки....

питання - останнім часом в ЗМІ почали писати таке
Податкова контролюватиме перекази українців: кому приготуватись до штрафів та санкцій
З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України почала автоматично відстежувати банківські перекази громадян, які отримують кошти за продаж товарів в інтернеті. Це стало новим етапом у контролі за тіньовою комерцією та несплаченими податками.

хтось знає, про що йде мова?.. як саме?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:нічого так обсяги

А ещё Вперше за 7 років обсяг транзакцій стейблкойнів перевищив обсяг платежів Visa. Вот куда украинские теневики ломанулись вместо карт, чем добавили транзакций на 7 трлн $.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:хтось знає, про що йде мова?.. як саме

так це ж було вже (с). OLX, Нова пошта та інші почали зливати дані про всі платежі через їх системи
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:50

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хтось знає, про що йде мова?.. як саме

так це ж було вже (с). OLX, Нова пошта та інші почали зливати дані про всі платежі через їх системи

але ж p2p чи перекази - поки наше все 8)
Shaman
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