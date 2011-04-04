Додано: Пон 21 кві, 2025 12:46

Amethyst написав: А от ЗАРАЗ арештувати сейф боржника можна? А от ЗАРАЗ арештувати сейф боржника можна?

Доводим до вашего сведения, что приказ Минюста распространятся не только на блокировку средств на карте должника, но и на ценности, которые он хранит в индивидуальном банковском сейфе. Если арест депозитной ячейки уже осуществлен, то получив решение суда исполнитель будет иметь доступ на ее открытие. И такое решение нужно только обжаловать и выиграть через суд с банком.



Важно! Только решение суда дает право доступа судебным приставам к банковской ячейке должника.



Процедура блокировки индивидуального банковского сейфа (персональной ячейки) аналогична с наложением ареста на Ваш счет и выполняется в электронном виде через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). Открытие ячейки производится в составе специальной комиссии, куда помимо самого должника и исполнителя входят представители банка. Если в ячейке будут обнаружены денежные средства, то их пересчитают и далее исполнитель может наложить арест на определенную сумму согласно своему постановлению.



Та, вроде,ничего в этом плане не менялось.Так что не знаю за что кипиш. Ну будет о наличии сейфа знать ещё и налоговая. Может при арестах за долги теперь будут смотреть в этот реестр, а не рассылать запросы по всем банкам. Это много меняет?