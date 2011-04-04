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Visky написав:дочок закордонних банків і філії соц.допомогу за кордоном
1. укр фiлiї працюють як укр банки. Хочете відкрити рахунок в заграниці - там і відкривайте. Або користайтесь послугами тих, хто дає змогу дистанційно, див. відповідну гілку форуму.
2. на місцеві банк рахунки. Маєте місцевий ідентифікаційний і знаходитесь в тій локації - без проблем відкриваєте майже в будь-якому банку рахунок.
Дякую дуже. Чи может посилання на цю гілку дати або точну назву її написати? Ще: 1. Зрозуміло, що як укр банки, за винятком філії Дойчебанк, і ще якісь представництва були. Питання більш спрямоване на можливість сприяння тими банками або менеджментом (навіть неформально) до такого відкриття, може хоч рекомендацією. Особливо банки найменш інтегровані по стилю роботи до українських, як то Прокредит, Кредитвест... Ну і філії, вони з фізособами майже не працюють, але от через них може все ж можна? 2. Про необхідність польського Песела мені відомо, а як в Німеччині та інших країнах? Скрізь для цього надають місцевий ідентифікаційний?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 21 кві, 2025 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав:Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями. 1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках? 2. І підходячі з іншої сторони. Як от "біженцям" виплачують соц.допомогу за кордоном, зокрема найбільшим групам в Польщі і Німеччині? На цільові банківські рахунки? Чи можна їх використовувати для інших потреб?
Amethyst написав:А от ЗАРАЗ арештувати сейф боржника можна?
Та, вроде, с 2021 года ничего в этом плане не менялось.
Доводим до вашего сведения, что приказ Минюста распространятся не только на блокировку средств на карте должника, но и на ценности, которые он хранит в индивидуальном банковском сейфе. Если арест депозитной ячейки уже осуществлен, то получив решение суда исполнитель будет иметь доступ на ее открытие. И такое решение нужно только обжаловать и выиграть через суд с банком.
Важно! Только решение суда дает право доступа судебным приставам к банковской ячейке должника.
Процедура блокировки индивидуального банковского сейфа (персональной ячейки) аналогична с наложением ареста на Ваш счет и выполняется в электронном виде через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). Открытие ячейки производится в составе специальной комиссии, куда помимо самого должника и исполнителя входят представители банка. Если в ячейке будут обнаружены денежные средства, то их пересчитают и далее исполнитель может наложить арест на определенную сумму согласно своему постановлению.
Так что не знаю за что кипиш. Ну будет о наличии сейфа знать ещё и налоговая. Может при арестах за долги теперь будут смотреть в этот реестр, а не рассылать запросы по всем банкам. Это много меняет?