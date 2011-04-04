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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1889189018911892

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:24

  Visky написав:дочок закордонних банків і філії



соц.допомогу за кордоном


1. укр фiлiї працюють як укр банки. Хочете відкрити рахунок в заграниці - там і відкривайте. Або користайтесь послугами тих, хто дає змогу дистанційно, див. відповідну гілку форуму.

2. на місцеві банк рахунки. Маєте місцевий ідентифікаційний і знаходитесь в тій локації - без проблем відкриваєте майже в будь-якому банку рахунок.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:46

Олексій Гончаренко

Кабмін погодив законопроєкт, за яким податківці отримають доступ до інформації про ваші рахунки і навіть сейфи.

Повідомляється, що податкова стане адміністратором реєстру банківських рахунків і індивідуальних сейфів громадян.

Тобто — фактичне скасування банківської таємниці.
https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_sk ... _sepa-5124
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:11

  Ірина_ написав:Тобто — фактичне скасування банківської таємниці.
https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_sk ... _sepa-5124

Водночас в законопроекті зафіксовано, що до зазначеного реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Весьма ограниченная отмена тайны. Кстати, кто ФОП, у него и сейчас о всех счетах физика сразу сообщается в налоговую. Кроме некоторой задержки при открытии счёта это неудобств не доставляет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:19

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Тобто — фактичне скасування банківської таємниці.
https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_sk ... _sepa-5124

Водночас в законопроекті зафіксовано, що до зазначеного реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Весьма ограниченная отмена тайны. Кстати, кто ФОП, у него и сейчас о всех счетах физика сразу сообщается в налоговую. Кроме некоторой задержки при открытии счёта это неудобств не доставляет.


Та ладно,
А по сейфам теперь шозанах?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:Та ладно,
А по сейфам теперь шозанах?
А от ЗАРАЗ арештувати сейф боржника можна?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:39

  won написав:
  Visky написав:дочок закордонних банків і філії
соц.допомогу за кордоном

1. укр фiлiї працюють як укр банки. Хочете відкрити рахунок в заграниці - там і відкривайте. Або користайтесь послугами тих, хто дає змогу дистанційно, див. відповідну гілку форуму.

2. на місцеві банк рахунки. Маєте місцевий ідентифікаційний і знаходитесь в тій локації - без проблем відкриваєте майже в будь-якому банку рахунок.

Дякую дуже.
Чи может посилання на цю гілку дати або точну назву її написати?
Ще:
1. Зрозуміло, що як укр банки, за винятком філії Дойчебанк, і ще якісь представництва були. Питання більш спрямоване на можливість сприяння тими банками або менеджментом (навіть неформально) до такого відкриття, може хоч рекомендацією. Особливо банки найменш інтегровані по стилю роботи до українських, як то Прокредит, Кредитвест... Ну і філії, вони з фізособами майже не працюють, але от через них може все ж можна?
2. Про необхідність польського Песела мені відомо, а як в Німеччині та інших країнах? Скрізь для цього надають місцевий ідентифікаційний?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 21 кві, 2025 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:44

  Visky написав:Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?
2. І підходячі з іншої сторони. Як от "біженцям" виплачують соц.допомогу за кордоном, зокрема найбільшим групам в Польщі і Німеччині? На цільові банківські рахунки? Чи можна їх використовувати для інших потреб?

Добрий день, шановний Visky.
Матеріал не новий, але можливо буде корисним
Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном

Як переказати гроші в Європу з України та навпаки


З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:А от ЗАРАЗ арештувати сейф боржника можна?

Та, вроде, с 2021 года ничего в этом плане не менялось.
Доводим до вашего сведения, что приказ Минюста распространятся не только на блокировку средств на карте должника, но и на ценности, которые он хранит в индивидуальном банковском сейфе. Если арест депозитной ячейки уже осуществлен, то получив решение суда исполнитель будет иметь доступ на ее открытие. И такое решение нужно только обжаловать и выиграть через суд с банком.

Важно! Только решение суда дает право доступа судебным приставам к банковской ячейке должника.

Процедура блокировки индивидуального банковского сейфа (персональной ячейки) аналогична с наложением ареста на Ваш счет и выполняется в электронном виде через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). Открытие ячейки производится в составе специальной комиссии, куда помимо самого должника и исполнителя входят представители банка. Если в ячейке будут обнаружены денежные средства, то их пересчитают и далее исполнитель может наложить арест на определенную сумму согласно своему постановлению.

Так что не знаю за что кипиш. Ну будет о наличии сейфа знать ещё и налоговая. Может при арестах за долги теперь будут смотреть в этот реестр, а не рассылать запросы по всем банкам. Это много меняет?
moveton
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  #<1 ... 1889189018911892
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