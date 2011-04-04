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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1890189118921893

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:2. Про необхідність польського Песела мені відомо, а як в Німеччині та інших країнах? Скрізь для цього надають місцевий ідентифікаційний?
Так.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?


Ні.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:12

Опричнина як вона є

  Ірина_ написав:
Кабмін погодив законопроєкт, за яким податківці отримають доступ до інформації про ваші рахунки і навіть сейфи.

5) створення механізму с̶т̶у̶к̶а̶ч̶і̶в̶ викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту; :mrgreen: :mrgreen:

:idea: і ніде і ніяк не додали про захист громадянина від свавілля фінмону, на кшталт:
*) створення дієвого механізму (застосування) заходів впливу(штрафів) на відповідні служби за виконання недобросовісного первинного фінмоніторингу відносно громадянина;
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