Так.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 кві, 2025 14:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 21 кві, 2025 14:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 21 кві, 2025 15:12
Опричнина як вона є
5) створення механізму с̶т̶у̶к̶а̶ч̶і̶в̶ викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;
і ніде і ніяк не додали про захист громадянина від свавілля фінмону, на кшталт:
*) створення дієвого механізму (застосування) заходів впливу(штрафів) на відповідні служби за виконання недобросовісного первинного фінмоніторингу відносно громадянина;
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