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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 кві, 2025 14:16
Visky написав:
2. Про необхідність польського Песела мені відомо, а як в Німеччині та інших країнах? Скрізь для цього надають місцевий ідентифікаційний?
Так.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 14:18
Visky написав:
Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?
Ні.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 15:12
Ірина_ написав:
Кабмін погодив законопроєкт, за яким податківці отримають доступ до інформації про ваші рахунки і навіть сейфи.
5) створення механізму с̶т̶у̶к̶а̶ч̶і̶в̶ викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;
і ніде і ніяк не додали про захист громадянина від свавілля фінмону, на кшталт:
*) створення дієвого механізму (застосування) заходів впливу(штрафів) на відповідні служби за виконання недобросовісного первинного фінмоніторингу відносно громадянина;
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:11
Visky написав:
Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?
2. І підходячі з іншої сторони. Як от "біженцям" виплачують соц.допомогу за кордоном, зокрема найбільшим групам в Польщі і Німеччині? На цільові банківські рахунки? Чи можна їх використовувати для інших потреб?
1. Це не є можливим
2. Можна, якщо потреби не є надто "іншими"
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Додано: Вів 22 кві, 2025 19:02
flysoulfly написав:
А по сейфам теперь шозанах?
Прикольно, що без реєстру сейфів не можна підключитися до SEPA, хто б міг подумати...
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Додано: Вів 22 кві, 2025 21:46
klug написав: flysoulfly написав:
А по сейфам теперь шозанах?
Прикольно, що без реєстру сейфів не можна підключитися до SEPA, хто б міг подумати...
толку з тої сЄпи коли аж 2а (чи 3?) банки БСУ її розуміють
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Додано: Вів 22 кві, 2025 22:18
greenozon написав:
толку з тої сЄпи коли аж 2а (чи 3?) банки БСУ її розуміють
А у меня обратный вопрос: как вообще эти 2-3 банка поддерживают SEPA, если, типа, Украина к ней не подключена? И что тогда подразумевается под подключением? Я раньше наивно думал, что к системе межбанковских платежей подключаются банки, а не страна. Теперь уже и не знаю что такое SEPA. Может SEPA из этого законопроекта и то, к чему сейчас подключены 2-3 украинских банка - это совершенно разные вещи и только аббревиатура одинаковая?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 22:45
moveton написав:
А у меня обратный вопрос: как вообще эти 2-3 банка поддерживают SEPA, если, типа, Украина к ней не подключена?
Ну там же квази-СЕПА. Счета для СЕПА открыты в Латвии, а банки делают взаимозачет валюты у Неньці. Банки только принимают ойро. А отправить не могут через эти счета.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 23:09
Amethyst написав:
Ну там же квази-СЕПА. Счета для СЕПА открыты в Латвии, а банки делают взаимозачет валюты у Неньці. Банки только принимают ойро. А отправить не могут через эти счета.
Видимо, не только в Латвии. Моня на мою карту предлагает GB IBAN в лондонском CLEAR JUNCTION LIMITED. Ну так понятно. Т.е. совсем не SEPA. Может для нормального подключения и нужен список сейфов. Во всяком случае страшной ценой не выглядит. Правда, один хрен же с нашей стороны на него поставят такие же ограничения, как на SWIFT, т.е., почти, что запрет.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 23:23
moveton написав:
Моня на мою карту предлагает GB IBAN
Кстатии, действительно, у Мони и Акцента - GB IBAN, у Кредо -- PL IBAN
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