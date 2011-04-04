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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1890189118921893

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:2. Про необхідність польського Песела мені відомо, а як в Німеччині та інших країнах? Скрізь для цього надають місцевий ідентифікаційний?
Так.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Visky написав:Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?


Ні.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:12

Опричнина як вона є

  Ірина_ написав:
Кабмін погодив законопроєкт, за яким податківці отримають доступ до інформації про ваші рахунки і навіть сейфи.

5) створення механізму с̶т̶у̶к̶а̶ч̶і̶в̶ викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту; :mrgreen: :mrgreen:

:idea: і ніде і ніяк не додали про захист громадянина від свавілля фінмону, на кшталт:
*) створення дієвого механізму (застосування) заходів впливу(штрафів) на відповідні служби за виконання недобросовісного первинного фінмоніторингу відносно громадянина;
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:11

  Visky написав:Хочу поновити тему закордонних рахунків наївними запитаннями.
1. У нас є з десяток дочок закордонних банків і філії (Дойчебанк...). Чи є можливість якось через них відкрити рахунки в їхніх головних закордонних банках?
2. І підходячі з іншої сторони. Як от "біженцям" виплачують соц.допомогу за кордоном, зокрема найбільшим групам в Польщі і Німеччині? На цільові банківські рахунки? Чи можна їх використовувати для інших потреб?


1. Це не є можливим
2. Можна, якщо потреби не є надто "іншими"
претоr
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:02

  flysoulfly написав:А по сейфам теперь шозанах?

Прикольно, що без реєстру сейфів не можна підключитися до SEPA, хто б міг подумати...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:46

  klug написав:
  flysoulfly написав:А по сейфам теперь шозанах?

Прикольно, що без реєстру сейфів не можна підключитися до SEPA, хто б міг подумати...


толку з тої сЄпи коли аж 2а (чи 3?) банки БСУ її розуміють
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:18

  greenozon написав:толку з тої сЄпи коли аж 2а (чи 3?) банки БСУ її розуміють

А у меня обратный вопрос: как вообще эти 2-3 банка поддерживают SEPA, если, типа, Украина к ней не подключена? И что тогда подразумевается под подключением? Я раньше наивно думал, что к системе межбанковских платежей подключаются банки, а не страна. Теперь уже и не знаю что такое SEPA. Может SEPA из этого законопроекта и то, к чему сейчас подключены 2-3 украинских банка - это совершенно разные вещи и только аббревиатура одинаковая? :oops:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:А у меня обратный вопрос: как вообще эти 2-3 банка поддерживают SEPA, если, типа, Украина к ней не подключена?
Ну там же квази-СЕПА. Счета для СЕПА открыты в Латвии, а банки делают взаимозачет валюты у Неньці. Банки только принимают ойро. А отправить не могут через эти счета.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:09

  Amethyst написав:Ну там же квази-СЕПА. Счета для СЕПА открыты в Латвии, а банки делают взаимозачет валюты у Неньці. Банки только принимают ойро. А отправить не могут через эти счета.

Видимо, не только в Латвии. Моня на мою карту предлагает GB IBAN в лондонском CLEAR JUNCTION LIMITED. Ну так понятно. Т.е. совсем не SEPA. Может для нормального подключения и нужен список сейфов. Во всяком случае страшной ценой не выглядит. Правда, один хрен же с нашей стороны на него поставят такие же ограничения, как на SWIFT, т.е., почти, что запрет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Моня на мою карту предлагает GB IBAN
Кстатии, действительно, у Мони и Акцента - GB IBAN, у Кредо -- PL IBAN :P
Amethyst
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