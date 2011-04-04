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Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами
Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає. на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.
Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами
Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає. на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Наследие патриетки и шоковой терапевткині Джареськи ? Вешать таких и подобных 'терапевтов' нужно за вредительство ..