RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1891189218931894

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:03

https://babel.ua/news/117417-ukrajina-m ... nvestorami

Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами

Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає.
на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.
greenozon
 
Повідомлень: 16543
З нами з: 01.06.14
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:30

greenozon З 1-го разу не домовились! Перемовини тривають
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 27.04.10
Подякував: 159 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:29

  greenozon написав:https://babel.ua/news/117417-ukrajina-mozhe-ogolositi-defolt-za-viplatami-vvp-varrantiv-ne-domovilasya-z-investorami

Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами

Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає.
на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.


Наследие патриетки и шоковой терапевткині Джареськи ? Вешать таких и подобных 'терапевтов' нужно за вредительство .. :evil:
a77
 
Повідомлень: 198
З нами з: 11.01.24
Подякував: 24 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:59

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 2035 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1891189218931894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 268886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 129036
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 49308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.