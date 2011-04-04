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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1891189218931894

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:03

https://babel.ua/news/117417-ukrajina-m ... nvestorami

Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами

Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає.
на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:30

greenozon З 1-го разу не домовились! Перемовини тривають
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:29

  greenozon написав:https://babel.ua/news/117417-ukrajina-mozhe-ogolositi-defolt-za-viplatami-vvp-varrantiv-ne-domovilasya-z-investorami

Україна не домовилася з інвесторами про перегляд умов виплат за ВВП-варрантами

Варранти ВВП (або ВВП-варранти) — це такі цінні папери, які дають інвесторам право отримувати додаткові виплати, якщо економіка країни зростає.
на суму $2,6 мільярда. Це створює ризик, що в кінці травня Київ не зможе заплатити майже $600 мільйонів як виплату за зростання економіки у 2023 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.


Наследие патриетки и шоковой терапевткині Джареськи ? Вешать таких и подобных 'терапевтов' нужно за вредительство .. :evil:
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:59

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:43

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи

Нам потрібен реєстр ініціаторів таких ініціатив. Ми все більше скочуємося у якесь Чорне дзеркало, де рішення одного, далеко не завжди компетентного чи адекватного, клерка може забанити людину у всій системі.
klug
 
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