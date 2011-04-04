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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:46
chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:42
greenozon написав: chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
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klug
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:58
klug написав: greenozon написав: chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
в цій історії дуже багато за кадром - але похайпити можна
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