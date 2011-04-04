RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1892189318941895

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:46

  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)


дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
greenozon
 
Повідомлень: 16550
З нами з: 01.06.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:42

  greenozon написав:
  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)


дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))

Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
klug
 
Повідомлень: 8757
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:58

  klug написав:
  greenozon написав:
  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)

дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))

Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.

в цій історії дуже багато за кадром - але похайпити можна 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:51

Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
alibob
 
Повідомлень: 637
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:00

  alibob написав:Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?

моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати :oops:

сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:13

  Shaman написав:
  alibob написав:Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?

моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати :oops:

сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...

Дякую
alibob
 
Повідомлень: 637
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1892189318941895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 269026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 129174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 49394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.