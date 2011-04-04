|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:46
chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16551
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:42
greenozon написав: chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8761
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:58
klug написав: greenozon написав: chipmunk написав:greenozon
мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали
дурдом веселка )))
скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
в цій історії дуже багато за кадром - але похайпити можна
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 04 тра, 2025 18:51
Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 639
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 04 тра, 2025 19:00
alibob написав:
Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 04 тра, 2025 19:13
Shaman написав: alibob написав:
Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
Дякую
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 639
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 06 тра, 2025 13:18
Shaman написав: alibob написав:
Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
пумб платно!
-
24589
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|269053
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|129190
|
|
|18
|49402
|
|