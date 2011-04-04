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Прошу допомоги клюбу. Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку? Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було. Чи з них ще так само можна? І чи є інші? І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
alibob написав:Прошу допомоги клюбу. Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку? Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було. Чи з них ще так само можна? І чи є інші? І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
alibob написав:Прошу допомоги клюбу. Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку? Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було. Чи з них ще так само можна? І чи є інші? І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
alibob написав:Прошу допомоги клюбу. Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку? Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було. Чи з них ще так само можна? І чи є інші? І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати
сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
У 1 кварталі 2025 року українські банки перерозподіляли вкладників й вклади між собою через різні умови вкладів.
Коли ставка по депозитам була майже незмінна для державних банків, Моно дуже непогано перетягнув на себе ринкове простирадло як найбільший приватний роздрібний банк, наростивши вкладників на більш ніж 263 тис, та вклади на майже 2,5 млрд грн. (От що карткове кредитування робить, можна надати людям нормальний відсоток по депозитам, через нормальну бізнес модель)
Вкладники не закривали особливо рахунки в державних банках, але, нові депозити й депозити по яким закінчився термін несли вже в банки з більш високим відсотком по вкладам.
Тому дуже яскраво видно де був відток вкладів - це державні банки: Приват, Ощад, Сенс, Укргаз, Укрексім. Й куди воні побігли з грошима? Вірно в приватні Універсал (Моно), А-Банк, ПУМБ, Укрсіб, Кредобанк - де відсоток більше.
Нічого нового під місяцем. Риба де глибше, вкладник - де відсоток вище 😉 P.S. Банк Альянс наростив кількість вкладників нв 141тис осіб (номер 2 про приросту кількості вкладників в ТОПі банків). Тут було все дуже цікаво, бо в 2 рази зросла кількість вкладників до 10 грн. Хто ці люди?
У більшості з тої чудової п'ятірки, куди всі побігли -- чудові умови по СЕПам і фінмону особливо для ВІП-клієнтів. Ці банки дуже люблять своїх старих клієнтів і досить швидко роздивляються які неофіти до них приходять. А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.